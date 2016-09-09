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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Akaryakıt dağıtım şirketleri benzine 12, motorine ise 6 kuruş zam yaptı

09 Eylül 2016 22:15

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12,motorine ise 6 kuruş zam yaptı. 

Ankara'da litresi ortalama 4,68 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,64 liradan 4,76 liraya, İzmir'de ise 4,66 liradan 4,78 liraya yükselecek. 

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,01 liradan 4,07 liraya, İstanbul'da 3,96 liradan 4,02 liraya, İzmir'de 3,99 liradan 4,05 liraya çıkacak. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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