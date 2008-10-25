Benzin ve motorine zam

Petrol fiyatları düşmesine karşın kurda yaşanan artış akaryakıt ürünlerine artış olarak yansıdı. Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzin, gazyağı, motorin, kırsal motorin, fuel oil 4 (kalorifer yakıtı), fuel oil 5 ve fuel oil 6’ya zam yapıldı.



Ankara ve İzmir’de BP, OPET ve Petrol Ofisi bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,11 YTL’den 3,19 YTL’ye, Shell&Turcas bayilerinde ise 3,20 YTL’ye yükseldi. İstanbul’da ise BP, OPET ve Petrol Ofisi bayilerinde litre fiyatı 3,12 YTL’den 3,20’ye çıkan kurşunsuz benzinin litre fiyatı, Shell bayilerinde ise 3,21 YTL’ye yükseldi.



Motorinin litre fiyatı Ankara’da BP’de 2,81 YTL’den 2,92 YTL’ye, OPET’te 2,82 YTL’den 2,92 YTL’ye, Shell’de 2,81 YTL’den 2,91 YTL’ye PO’da 2,79 YTL’den 2,90 YTL’ye çıkarken, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakalarında BP ve Shell’de 2,77 YTL’den 2,87 YTL’ye, OPET’te 2,78 YTL’den 2,88 YTL’ye, Petrol Ofisinde ise 2,75 YTL’den 2,85 YTL’ye çıktı.



Gazyağının litre fiyatı Ankara’da BP bayilerinde 2,46 YTL’den 2,58 YTL’ye, OPET ve PO bayilerinde 2,51 YTL’den 2,63 YTL’ye yükseldi. Shell bayilerinde ise gazyağı fiyatları değişmedi.



Fuel Oil 4, 5 ve 6’nın kilogram fiyatlarına zam



Fuel oil 4’ün kilogram fiyatı BP, Shell, OPET ve PO bayilerinde yaklaşık 10 Ykr, fuel oil 5’in kilogram fiyatı ise yaklaşık 6 Ykr arttı.



Fuel oil 6’nin kilogram fiyatı da Ankara’da BP bayilerinde 1,26 YTL, OPET ve PO bayilerinde 1,27 YTL, Shell bayilerinde ise 1,28 YTL’den satılmaya başladı.



İstanbul’da fuel oil 6’nin kilogram fiyatı BP bayilerinde 1,27, OPET, PO ve Shell bayilerinde 1,28 YTL’den, İzmir’de BP bayilerinde 1,28 YTL, OPET ve PO bayilerinde 1,26 YTL, Shell bayilerinde ise 1,27 YTL’den satılıyor.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

