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Ekonomi

Benzin ve motorine yeni zam mı geliyor?

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan açıklama geldi

17 Mayıs 2017 13:19

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 18 Mayıs’tan geçerli olmak üzere benzin ve motorinde zam beklendiğini açıkladı.

PÜİS’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Benzin grubunda 6 kuruş, motorinde 7 kuruş zam beklenmektedir” açıklamasında bulunuldu.

Benzinin litresi İstanbul Anadolu yakasında 5.08, Avrupa yakasında 5.06, Ankara’da 5.11 ve İzmir’de 5.08 liradan satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul Anadolu yakasında 4.39, Avrupa yakasında 4.48, Ankara’da 4.43 ve İzmir’de 4.42 liradan satılıyor.

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