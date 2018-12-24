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Ekonomi

Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzinde 28 kuruşluk indirim bekleniyor

24 Aralık 2018 14:59

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatında 28, motorin fiyatında 29 kuruş indirim bekleniyor. İndirimler pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim yapılacak. Benzinde 28, motorinde ise 29 kuruş indirim gerçekleştirilecek.

İndirimin ardından İstanbul'da 6.14 TL olan benzinin litre fiyatı 5.86 TL'ye, 5.95 TL olan motorinin litre fiyatı da 5.66 TL'ye düşecek.

Ankara'da ortalama 6.21 TL olan benzinin litre fiyatı 5.92 TL, motorinin litre fiyatı ise 5.70 TL olacak.

İzmir'de ortalama 6.18 TL olan benzinin litre fiyatı 5.90 TL, motorinin litre fiyatı ise 5.69 TL'ye gerileyecek.

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