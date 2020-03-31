Benzin ve motorine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 8 kuruş, benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 01/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 10, Motorinde 8 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 5,03 liraya inecek.

Öte yandan, Ankara'da ortalama 5,46 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,28 liraya, İzmir'de ise 5,48 liradan 5,40 liraya yükselecek.