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Dünya

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, motorinin litre fiyatında ise 17 kuruşluk indirim yapıldı

13 Şubat 2018 19:20

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11, motorinin litre fiyatında ise 17 kuruşluk indirim yapıldı.

Ankara'da litresi ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,58 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,52 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,54 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,16 liradan 4,99 liraya, İstanbul'da 5,11 liradan 4,94 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 4,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 9 Şubat'ta 16 kuruş indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatına ise 6 Ocak'ta 8 kuruş zam yapılmıştı.

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