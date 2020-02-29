Benzin ve motorine gece yarısı zammı

Akaryakıta gelen çifte indirimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla gece saatlerinde imzalanan kararnameyle benzin ve motorinin Özel Tüketim Vergisine(ÖTV) zam geldi.

Sürücülere dün sevindiren haber Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) gelmiş, motorine 31 kuruş, benzine ise 34 kuruş indirim yapılmıştı ancak bu kez de benzin ve motorine ÖTV zammı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla gece saatlerinde benzin ve motorine ÖTV zammını içeren kararname Resmi gazetede yayımlandı. Benzin ve motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, 2178 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlendi. Buna göre benzin ve motorinde ÖTV tutarlarına %6,31 oranında zam geldi.

Benzin ve motorinde ÖTV'ye 15'er kuruş zam geldi. Bir litre benzinin ÖTV tutarı 2,3765 liradan 2,5265 liraya; bir litre motorinin ÖTV’si ise 1,9059 liradan 2,0559 liraya çıktı.