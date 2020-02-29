T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Benzin ve motorine gece yarısı zammı

29 Şubat 2020 08:54

Akaryakıta gelen çifte indirimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla gece saatlerinde imzalanan kararnameyle benzin ve motorinin Özel Tüketim Vergisine(ÖTV) zam geldi.

ETİKETLER

ötvmotorinzamhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24