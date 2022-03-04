Benzin ve motorine bir zam daha bekleniyor

Benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere yeni zamlar geliyor.

Karar gazetesinin akaryakıt sektörü temsilcilerinden edindiği bilgiye göre, benzine 69, motorine de 84 kuruş zam geliyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel piyasalarda yükselen ve dün 120 dolara kadar dayanmıştı.

Bir diğer paylaşım ise ekonomist Oğuz Demir'den geldi. Demir, twitter hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt ürünlerinin ismini anmadan "Bugün de 69 kuruş birinin litresine 84 kuruş diğerinin litresine... Ben de bırakıyorum an itibariyle günlük takip etmeyi.. Hepimiz için işkenceye döndü.." ifadelerini kullandı.

Dün gece benzine 53 kuruş, motorine 1 lira 33 kuruş zam gelmişti.