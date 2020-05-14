Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Dolar kurunda yaşanan gerilemeyle birlikte akaryakıt fiyatları da düşüyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 7, motorinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 5.52, Ankara ve İzmir’de ise 5.63 TL’den satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 5.30, Ankara ve İzmir’de ise 5.38 TL’den satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.