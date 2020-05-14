Benzin ve motorinde indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 7 kuruş, motorinde 12 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren (15 Mayıs 2020'den) geçerli olmak üzere benzinde 7, motorinde 12 kuruş indirim gerçekleştirileceğini açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 15/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.