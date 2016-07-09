Benzin ve motorinde indirim

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına ortalama 13 kuruş, motorinde ise ortalama 8 kuruş indirim yaptı.

Ankara'da litresi ortalama 4,48 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 4,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,43'ten 4,30 liraya, İzmir'de ise 4,45'ten 4,32 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 3,87 liradan 3,79 liraya, İstanbul'da 3,82 liradan 3,74 liraya, İzmir'de 3,84 liradan 3,76 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.