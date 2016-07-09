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Ekonomi

Benzin ve motorinde indirim

İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

09 Temmuz 2016 00:14

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına ortalama 13 kuruş, motorinde ise ortalama 8 kuruş indirim yaptı.

Ankara'da litresi ortalama 4,48 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 4,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,43'ten 4,30 liraya, İzmir'de ise 4,45'ten 4,32 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 3,87 liradan 3,79 liraya, İstanbul'da 3,82 liradan 3,74 liraya, İzmir'de 3,84 liradan 3,76 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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