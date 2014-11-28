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Ekonomi

Benzin ve motorinde indirim

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından kurşunsuz benzine 13 kuruş motorine ise 15 kuruş birden indirim geldi

28 Kasım 2014 20:27

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından benzinde yeni indirim dalgası geldi. Buna göre kurşunsuz benzine 13 kuruş motorine ise 15 kuruş birden indirim geldi.

Petrol fiyatları OPEC ülkelerinin arzı kısmama kararının ardından Eylül 2010’dan bu yana en düşük seviyeyi gören benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirimler yapıldı.

Kurşunsuz benzine 13 kuruş motorine ise 15 kuruş birden indirim geldi. İndirimler gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Bu indirimlere göre İstanbul Avrupa yakasında kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4,57 liradan 4,44 liraya geriledi. Motorin ise 4,07 liradan 3,92 liraya gerileyecek.

 

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