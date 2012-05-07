Benzin ve motorinde indirim

Akaryakıtta benzine yüzde 3.76, motorin fiyatlarına ise yüzde 4.08 oranında indirim yapıldı. Bu şekilde benzin 11, motorin 12 kuruş ucuzladı.İndirimli tarife gece yarısı 24.00 sonrası geçerli olacak.

Geçtiğimiz hafta içerisinde de benzin fiyatlarına 8-9 kuruş indirim gelmişti. Bu indirimle birlikte İstanbul'da şu anda 4.48 TL'den satılan benzinin litresinin ortalama 4.35 TL'ye, motorinin de 3.78 TL'ye inmesi bekleniyor.

Petrol fiyatları geriledi

ABD’deki ekonomik toparlanmadaki aksaklıklar da Asya’daki havaya katkıda bulunurken petrolün varil fiyatı 97 doların altına indi.

ABD ham petrolünün haziran ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 96.94 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün haziran ayı teslim fiyatı 111.37 dolar seviyelerinde işlem görüyor.