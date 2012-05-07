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Ekonomi

Benzin ve motorinde indirim

Petrol fiyatlarının haftaya düşüşle başlaması ve ham petrolün 97 doların altına gerilemesinin akaryakıt fiyatlarına yansıdığı belirtildi

07 Mayıs 2012 22:01

Akaryakıtta benzine yüzde 3.76, motorin fiyatlarına ise yüzde 4.08 oranında indirim yapıldı. Bu şekilde benzin 11, motorin 12 kuruş ucuzladı.İndirimli tarife gece yarısı 24.00 sonrası geçerli olacak.  

Geçtiğimiz hafta içerisinde de benzin fiyatlarına 8-9 kuruş indirim gelmişti. Bu indirimle birlikte İstanbul'da şu anda 4.48 TL'den satılan benzinin litresinin ortalama 4.35 TL'ye, motorinin de 3.78 TL'ye inmesi bekleniyor.    
 
 

Petrol fiyatları geriledi

 
ABD’deki ekonomik toparlanmadaki aksaklıklar da Asya’daki havaya katkıda bulunurken petrolün varil fiyatı 97 doların altına indi.  
 
ABD ham petrolünün haziran ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 96.94 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün haziran ayı teslim fiyatı 111.37 dolar seviyelerinde işlem görüyor. 

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