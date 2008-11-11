Benzin ve motorinde indirim

Akaryakıt ürünlerinden kurşunsuz benzinde 8 YKr, motorinde 6 YKr ve kalorifer yakıtında 3 ile 5 YKr indirime gidildi.



Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve kurlardaki gerileme pompa fiyatlarına yansıdı.



Ankara ve İzmir'de BP, OPET ve Petrol Ofisi bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,19 YTL'den 3,11 YTL'ye, Shell&Turcas bayilerinde ise 3,20 YTL'den 3,12 YTL'ye düşürüldü. İstanbul'da ise BP, OPET ve Petrol Ofisi bayilerinde litre fiyatı 3,20 YTL'den 3,12 YTL'ye indirilen kurşunsuz benzinin litre fiyatı, Shell bayilerinde 3,21 YTL'den 3,13 YTL'ye indirildi.



Motorinin litre fiyatı Ankara'da BP ve OPET'te 2,92 YTL'den 2,86 YTL'ye, PO'da 2,90 YTL'den 2,84 YTL'ye Shell'de ise 2,91 YTL'den 2,85 YTL'ye düşerken İstanbul'da BP ve Shell'de 2,87 YTL'den 2,81 YTL'ye, OPET'te 2,88 YTL'den 2,82 YTL'ye PO'da 2,85'ten 2,79 YTL'ye indirildi.



Motorinin litre fiyatı İzmir'de BP ve Shell'de 2,86 YTL'den 2,80 YTL'ye OPET'te 2,87 YTL'den 2,81 YTL'ye, Petrol Ofisi'nde 2,84 YTL'den 2,78 YTL'ye düşürüldü.



Kalorifer yakıtı olarak bilinen fuel oil 4'ün kilogram fiyatında da BP, OPET ve PO'da 5 YKr, Shell bayilerinde ise 3 YKr indirime gidildi.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve şehirlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

