Benzin ve motorinde 4'er kuruşluk indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tavan fiyat kararı çerçevesinde bugün gece 12:00'den itibaren motorinin litresi dört kuruş indirimle 4.30 liradan, benzinin litresi dört kuruş indirimle 4.96 lira tavan fiyattan satılacak" denildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kurul her hafta Salı ve Cuma günleri ürün CIF fiyatı ve döviz kuru gibi etkenlerdeki değişimleri dikkate alarak oluşan yeni tavan fiyatları il bazında hesaplayarak ilgili gece saat 12.00'den itibaren uygulanmak üzere ilan ediyor.

Döviz kurlarındaki aşağı yönlü gelişmelere bağlı olarak, tavan fiyat uygulamasının başladığı yaklaşık 15 günde litrede motorinde 29, benzinde 13 kuruş indirim yapıldı.