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Ekonomi

Benzin ve motorinde 10 kuruşluk indirim

Benzin ve motorine yapılan indirim ile İstanbul'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4,63 liraya motorin ise 4,08 liraya geriledi.

09 Nisan 2013 12:51

Benzin ve motorinde 10 kuruşluk indirim yapıldı.

Rafineri çıkış fiyatlarında yapılan indirim ile, akaryakıt dağıtım şirketleri benzin ve motorin satış fiyatlarında litrede 10-11 kuruş indirim yaptı.

Yapılan fiyat değişikliğiyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de litresi 4,75-4,73 lira arasında satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 4,65-4,63 liraya; 4,20-4,18 liraya satılan motorin ise 4,10-4,08 liraya indi.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve dağıtım şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

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