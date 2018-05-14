Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığı bildirildi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı.

Petrol İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS), tepkiler nedeniyle benzine ve motorine zam gelmesine ilişkin artık duyuru yayınlamayacağını açıklamıştı.

PÜİS 10 Mayıs'ta "Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık" açıklamasında bulunmuştu.