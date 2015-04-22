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Ekonomi

Benzin, motorin, tüpgaz ve otogaza zam

Benzin ve motorinin fiyatı litrede 3-6 kuruş arttı

22 Nisan 2015 11:58

Benzin ve motorine zam geldi. EPDK, 2 ay önce başlattığı akaryakıt ürünlerine tavan fiyat uygulamasını önceki gece sonlandırmasıyla birlikte benzin ve motorinin fiyatı litrede 3-6 kuruş arttı.

EPDK duyurusuna göre (En yüksek işlem hacimli 8 firmanın ortalaması) tavan fiyatın bitmesiyleBenzinin litre fiyatı 4,57 liradan 4,60 liraya,Motorinde 3,90 liradan 3,96 liraya yükseldi. Öte yandan LPG ürünlerine de zam geldi. Otogaz litrede 3 kuruş, tüpgaz ise kiloda 5 kuruş zamlandı. Yeni artışla otogazın litre fiyatı Ankara’da 2,55 TL, İstanbul Avrupa yakasında ise 2,50 TL oldu. Benzin ve motorin için litrede 9-10 kuruş indirim hedefiyleAkaryakıta tavan fiyat koyan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), umduğunu bulamadı.

Zaman gazetesinde yayımlanan habere göre, uygulamanın başladığı 21 Şubat’ta litresi 4,33 lira olan benzin 4,57 liraya; motorin ise 3,78 liradan 3,90 liraya yükseldi. Genel seçimlere az bir zaman kala alınan karar, eleştiri konusu olmuştu. Bayi ve ana dağıtım şirketlerinin temsilci kuruluşları PETDER, TABGİS ve PÜİS, kurul kararıyla ilgili ‘Serbest piyasaya müdahale’ açıklaması yapmıştı. Sektöre göre indirim için yüksek vergilerin düşürülmesi gerekiyor.

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