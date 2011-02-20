Benzin kullanımı yüzde 24,8 azaldı

T24 - Son yıllarda giderek artan benzin fiyatları karşısında vatandaş, “araba” sevdasından değil, benzin tüketiminden taviz verdi.

Türkiye'de araç sayısı 2000 yılından 2010 yılına kadar yüzde 80,7 oranında arttı. Buna karşın benzin tüketimi aynı dönemde yüzde 24,8 oranında azaldı.

Trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı, 2000 yılında 8,3 milyon iken 2010 yılında 15 milyona ulaştı. Türkiye'de tüketilen benzin miktarı da aynı dönemde 2 milyon 800 bin 731 tondan 2 milyon 105 bin 87 tona geriledi.

Artan fiyatların etkisiyle son 11 yılda benzin tüketimini azaltan vatandaş bunun yerine, fiyatı nispeten daha ucuz motorin ve otogaza yöneldi. 2000 yılında 8 milyon 189 bin 294 tonluk motorin tüketimi 2010 yılında yüzde 68,2 oranında artışla 13 milyon 775 bin 694 tona çıktı.

Otogaza talep ise neredeyse ikiye katladı. Buna göre 2000 yılında 1 milyon 280 bin 331 ton olan LPG otogaz tüketimi, 2010 yılında yüzde 95,2 oranında artarak 2 milyon 500 bin tona yükseldi.

Söz konusu dönemde toplam akaryakıt tüketimi 16 milyon 153 bin 849 tondan, 16 milyon 971 bin 485 tona çıktı.



Bir önceki yıla göre değişim

2010 yılında bir önceki yıla göre toplam akaryakıt tüketimi yüzde 3,9, benzin tüketimi yüzde 7,6 oranında azaldı.

Motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 2,35 oranda, otogaz tüketimi de yüzde 8,4 oranında arttı.

PETDER'in 2010 yılı sektör raporuna göre, ÖTV'nin artırılması ve KDV matrahı yükseltmesi nedeniyle 2010'da akaryakıt tüketiminden sağlanan dolaylı vergiler bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 35 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl doğalgaz kullanımının daha da artması ve yaygınlaşmasıyla fuel oil ve kalorifer yakıtı türleri tüketimi de bir önceki yıla göre yüzde 44 azalarak 1,1 milyon ton oldu.

Akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergi gelirleri 2010 yılında yaklaşık yüzde 17 artarak 42 milyar liraya ulaştı.



Benzine ne veriyorduk, şimdi ne oldu?

Döviz kuru ve uluslararası ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle her geçen gün el yakan benzinin litre fiyatına bir vatandaş 2000 yılında ortalama 0,58 lira öderken, 11 yılda ödediği rakam yaklaşık yüzde 534,5 oranında arttı ve 2010'da ortalama 3,68 liraya çıktı.

Kırsal motorinin litre fiyatı da aynı dönemde ortalama 0,43 liradan, 583,7 kat artışla 2,94 lira oldu.

Vatandaş, benzinin litre fiyatına 2001 yılında ortalama 1 lira, 2002 yılında 1,48 lira, 2003 yılında 1,80 lira, 2004 yılında 1,98 lira, 2005 yılında 2,55 lira, 2006 yılında 2,79 lira, 2007 yılında 2,89 lira öderken, fiyatlar 2008 yılında 3,21 lira seviyesine çıktı.

2009 yılında ortalama 3,15 lira olan benzinin litre fiyatı, 2010 yılında 3,68 oldu. Benzinin litre fiyatının geçen yılın Aralık ayında 4 lira seviyesine dayanması da akaryakıttaki yüksek dolaylı vergi oranı tartışmalarını da beraberinde getirdi.