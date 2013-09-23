Benzin kan kaybediyor, LPG ve dizel yarışta

Türkiye'de LPG yakıt kullanılan otomobil sayısı 6 yılda 1,8 milyondan 3,7 milyona çıkarken, benzinli otomobil sayısı 3,7 milyondan 2,9 milyona geriledi. Dizel yakıt kullanılan otomobil sayısı da söz konusu dönemde 3 katına çıktı.

Türkiye'de 2007 yılında 6 milyon 472 bin 156 olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2013 yılı Temmuz ayı itibariyle yüzde 40 artarak 9 milyon 26 bin 842'ye ulaştı.

2007 yılında trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 57'sinde benzin kullanılırken, 2013 yılının Temmuz ayına gelindiğinde bu oran yüzde 32'ye geriledi.

Türkiye'de söz konusu dönemler arasında benzinli otomobil sayısı 3,7 milyondan 2,9 milyona gerilerken, daha ucuz olan LPG ve dizel yakıt kullanılan otomobil sayılarında önemli artışlar yaşandı.

LPG'li otomobil sayısı söz konusu dönemde 2 katına çıktı. 2007 yılında 1 milyon 826 bin 126 olan LPG'li otomobil sayısı benzinli otomobil sayısını geçerek bu sene Temmuz ayında 3 milyon 738 bin 327'ye ulaştı.

LPG gibi dizel otomobil sayısında da benzer şekilde artış dikkati çekti. Benzine göre daha ucuz olan dizel yakıtın bu araçlarda kullanım oranı söz konusu dönemler arasında yüzde 11,8'den yüzde 25,9'a yükseldi. 3 katına çıkan dizel yakıt kullanılan otomobil sayısının 763 bin 946'dan, 2 milyon 340 bin 582'ye yükseldiği görüldü.

Söz konusu dönemler kıyaslandığında yakıt türü bilinmeyen araçların sayısı 167 bin 111'den 46 bin 964'e geriledi.