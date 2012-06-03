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Benzin istasyonunda fren yerine gaza basınca!

Beşiktaş'ta fren yerine gaza basan kadın sürücü, lüks aracıyla markete girdi

03 Haziran 2012 17:40

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir benzin istasyonunda fren yerine gaza basan kadın sürücü, lüks aracıyla market bölümüne girdi. Kazada bir kişi yaralandı.

Beşiktaş ilçesi Balmumcu Barbaros Bulvarı'nda lüks otomobiliyle Beşiktaş istikametine giden Seda Alkanat, akaryakıt almak üzere bir benzin istasyonuna giriş yaptı.

Pompa bölümüne yaklaşırken aracın fren yerine gaz pedalına basan Alkanat, önünde duran Muhammet Çelik'e ait otomobile çarptıktan sonra aracıyla benzin istasyonunun market bölümüne girdi.

Kazada yaralanan Muhammet Cimşir adlı istasyon çalışanı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Markette ve lüks araçta maddi hasar meydana geldi.

Sürücü Alkanat ile yanındaki arkadaşı Begüm Atılgan, ifadeleri alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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