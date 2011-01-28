-BENZİN İSTASYONUNA POMPALI TÜFEKLE SALDIRI İSKENDERUN (A.A) - 28.01.2011 - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir petrol istasyonuna, kimliği belirsiz iki kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar oluştu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İskenderun-Antakya yolu üzerinde bulunan petrol istasyonuna, akşam saatlerinde gelen iki kişi, ellerindeki pompalı tüfeklerle rast gele ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, benzin istasyonunun camları kırılarak, maddi hasar oluştu. Olay, çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Saldırının tanığı vatandaşlar polise verdikleri ifadede, istasyona koşarak gelen iki kişinin, saldırının ardından yine yaya olarak uzaklaştıklarını söylediler. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganların kimliğini belirlemeye çalışırken, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.