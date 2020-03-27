Benzin fiyatlarında bu gece zam bekleniyor

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim nedeniyle son dönemde yaşanan indirimlerin ardından 7 kuruş zamdan sonra, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş daha artış bekleniyor.

HaberTürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, benzinin tonu 199 dolardan 215 dolara kadar çıktı. Motorinde, az da olsa aşağı yönlü bir hareket var. Motorinin tonu 305,75 dolardan 304 dolara geriledi. Bu gece benzine 13 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzine, dün de 7 kuruş zam yapılmıştı. Toplam artış tutarı litrede, 20 kuruşu bulacak.