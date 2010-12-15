-BENZİN FİYATINDA İNDİRİM ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı litrede 2 ile 4 kuruş arasında indi. Yeni düzenleme ile Ankara'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,79 ile 3,83 lira arasında satılıyor. Kurşunsuz benzin İstanbul ve İzmir'de de 3,78 ile 3,83 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Bazı dağıtım şirketlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugünden geçerli 95 oktan kurşunsuz benzin fiyatları, önceki ile karşılaştırmalı (litre/TL) şöyle: /* 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ------------------------- . ANKARA . --------- . Eski Yeni . Fiyat Fiyat . ----- ----- BP 3,85 3,83 OPET 3,85 3,82 PO 3,83 3,79 . İSTANBUL . ------------- . Eski Yeni . Fiyat Fiyat . ----- ----- BP 3,85 3,83 OPET 3,85 3,82 PO 3,82 3,78 . İZMİR . ----- . Eski Yeni . Fiyat Fiyat . ----- ----- BP 3,83 3,83 OPET 3,84 3,81 PO 3,82 3,78 */