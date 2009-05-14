Benzin fiyatına 4 kuruş zam

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzine 4 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da 3,03'den 3,07 liraya çıktı.



Belli başlı akaryakıt şirketleri, dünden geçerli olmak üzere 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatını artırdı.



Buna göre, dağıtım şirketleri 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatını Ankara ve İzmir'de 3,02'den 3,06 liraya, İstanbul'da 3,03'den 3,07 liraya çıkardı.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre ufak farklılıklar gösteriyor.

