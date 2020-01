Benzin dolu bidon ve bıçakla surlarda intihara kalkıştı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, eski kayınpederi tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia eden 35 yaşındaki Hakan C., tarihi Kaleiçi\'nin surlarına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Bir elinde benzin dolu bidon, diğerinde bıçak bulunan Hakan C., polislerce yakalanarak surlardan indirildi.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki olay saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Kısa süre önce ayrıldığı eski eşinin babası tarafından 600 bin lira dolandırıldığını öne süren Hakan C., ekonomik sorunlar nedeniyle bunalıma girdi. Tarihi Kaleiçi\'nin yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki surlarına çıkan Hakan C., intihar edeceğini söyledi. Bir elinde benzin dolu bidon, diğerinde bıçak bulunan Hakan C.\'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Hakan C.\'nin kendisini yakma ihtimaline karşı yangın söndürme tüpleriyle hazır bekledi.

Polis ekipleri, Hakan C.\'yi eylemine son vermesi ve surlardan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Parasının verilmesini isteyen Hakan C., sık sık düşme tehlikesi yaşadı. \"Buraya param gelmeyecekse cenaze arabası gelsin\" diye seslenen Hakan C., kendisini ateşe vereceğini söyledi. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Bora Ağırtıcı, sorunlarını çözeceğini belirterek inmesini söyledi. Sinir krizi geçiren ve ağlayan Hakan C.\'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler, kolundan tutarak kurtardı. Bulunduğu yerden sedyeye alınan Hakan C., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Çevredeki meraklılar cep telefonuyla bu anları görüntülemeye çalıştı.



