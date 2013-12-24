Benzin bu gece zamlanıyor

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruşluk zam geldi. Zamla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da 4,95 liraya çıkacak.

Dolar kurunun rekor kırarak 2.10 TL'ye yaklaşmasıyla benzine de zam geldi. Geçtiğimiz günlerde 7 kuruşluk indirim gelen benzine bu kez 13 kuruşluk zam yapıldı. Böylece bu geceden itibaren 95 oktanlık kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4,95 liraya yükseldi.

Benzine 16 Aralık'ta 7 kuruşluk indirim gelmiş benzinin fiyatı 4,82 liraya düşmüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada dolar kurunun 2 TL'den 2.10 TL'ye yükselmesinin enerjiye 4 milyar dolar ek maliyet getirdiğini söylemişti.