-BENZİN BİTİNCE YAKALANDILAR KOCAELİ (A.A) - 30.07.2011 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinin elektrik tesisatındaki bakır kabloları çaldıkları ileri sürülen 3 kişiden 2'si, kabloları taşımak için çaldıkları otomobilin benzini bitince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitler Mahallesi'ndeki bir iş yerinden kablo çalınması üzerine çalışma başlattı. D-130 Karayolu eski Gölcük Yolu mevkisinde İzmit yönündeki bir otomobilin durumundan şüphelenen polis ile 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler arasında bir süre kovalama yaşandı. Kaçmayı başaran zanlılar, çaldıkları ileri sürülen yaklaşık 200 kiloluk kabloyu Erenler Mahallesi'nde bir apartmana gizlemek istedi. Mahallelilerin kendilerinden şüphelendiğini fark eden zanlılar otomobile tekrar binerek kaçmaya çalıştı. Mahalleden uzaklaşamadan benzinleri biten zanlılar, ticari taksi durdurdu. Mahallelilerin haber verdiği polis, Metin D. (23) ile Emrah M'yi (23) taksiye bindikleri sırada gözaltına aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen diğer zanlı ise yaya olarak kaçmayı başardı. Yapılan araştırmada zanlıların kullandığı otomobili daha önce Tavşantepe Mahallesi'nden çaldıkları ve plakasını söktükleri belirlendi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.