Benzin 5 lirayı geçti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, tavan fiyatı uygulamasında baz alınan İstanbul Avrupa Yakası tavan satış fiyatlarını belirledi. Kurulun, dağıtıcı ve bayi paylarının toplamını 2 ay süresince litrede benzinde 44 kuruştan, motorinde ise 51 kuruştan 37 kuruşa indiren kararı doğrultusunda, akaryakıt ürünlerinde 15-18 Nisan arasında uygulanacak fiyatlar açıklandı. Buna göre; benzinin tavan satış fiyatı 5,04 lira, motorinin tavan satış fiyatı 4,33 lira oldu. Böylece benzinin litre fiyatı 5 kuruş, motorinin litre fiyatı 3 kuruş arttı.

Söz konusu tarihlerde İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 5,04 lira, motorinin litresi 4,34 liradan; Ankara'da benzinin litresi 5,05 lira, motorin litresi 4,34 liradan; İzmir'de benzinin litresi 5,06 lira, motorinin litresi 4,22 liradan satılacak.

