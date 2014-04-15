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Ekonomi

Benzin 5 lirayı geçti

İstanbul Avrupa Yakası'nda 15-18 Nisan arasında benzinin tavan satış fiyatını 5,04 lira, motorinin tavan satış fiyatını 4,33 lira olarak belirledi

15 Nisan 2014 20:53

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, tavan fiyatı uygulamasında baz alınan İstanbul Avrupa Yakası tavan satış fiyatlarını belirledi. Kurulun, dağıtıcı ve bayi paylarının toplamını 2 ay süresince litrede benzinde 44 kuruştan, motorinde ise 51 kuruştan 37 kuruşa indiren kararı doğrultusunda, akaryakıt ürünlerinde 15-18 Nisan arasında uygulanacak fiyatlar açıklandı. Buna göre; benzinin tavan satış fiyatı 5,04 lira, motorinin tavan satış fiyatı 4,33 lira oldu. Böylece benzinin litre fiyatı 5 kuruş, motorinin litre fiyatı 3 kuruş arttı.

Söz konusu tarihlerde İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 5,04 lira, motorinin litresi 4,34 liradan; Ankara'da benzinin litresi 5,05 lira, motorin litresi 4,34 liradan; İzmir'de benzinin litresi 5,06 lira, motorinin litresi 4,22 liradan satılacak.
 

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