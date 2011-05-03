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Ekonomi

Benzin 4,5 liraya yaklaştı

Tüpraş'ın rafineri çıkışına yaptığı zamla birlikte bugünden itibaren pompada 95 ve 97 oktan benzine 9 kuruş zam yapıldı.

03 Mayıs 2011 03:00

T24 - Tüpraş'ın rafineri çıkışına yaptığı zamla birlikte bugünden itibaren pompada 95 ve 97 oktan benzine 9 kuruş zam yapıldı. Böylece 95 oktan benzin 4,29 liraya, 97 oktan ise 4,4 liraya yükseldi.
 
Uluslararası piyasalarda artan ham petrol fiyatları, benzin ve motorin zammını tetiklemeye devam ediyor.

Geçen hafta cuma günü akaryakıtta yeni bir ayarlama yapması beklenen Tüpraş, benzine bugünden geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yaptı.

Zam sonrasında 95 oktan benzinin litresi 4 TL 29 kuruşa, 97 oktan benzinin litresi de 4 TL 40 kuruşa kadar çıktı.

Zaman'ın haberine göre, Tüpraş son olarak 19 Nisan'da 95 oktan benzinin litresine 6 kuruş, 97 oktan benzinin litresine de 9 kuruş zam yapmıştı.

Sektör yetkilileri, zamlanan benzini, motorinin izleyeceğini bildirdi.

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