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'Benzeri görülmemiş bir baskı...'

YARSAV, "Yargıç ve Savcılar örneği görülmemiş bir baskı ve sindirme politikasıyla karşı karşıya" açıklaması geldi.

21 Aralık 2009 02:00

T24 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nden (YARSAV) "Yargıç ve Savcılar örneği görülmemiş bir baskı ve sindirme politikasıyla karşı karşıya" açıklaması geldi.

Birlik usulsüz dinleme iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'na "yargı üzerinde güç kullanmaktan vazgeç" çağrısı yaptı.

YARSAV açıklamasında, Başbakan ve Cumhurbaşkanı aleyhinde kararlar veren, yasadışı örgüt soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Başsavcıları'nın isimlerine yer verdi..

YARSAV, bu isimlerin, haklarında yasa dışı dinleme kararları verilerek tehdit edildiklerini  iddia etti.

Birlik, "Yargıç ve Cumhuriyet Savcıları terör suçlusu olarak mı görülüyor ki dinleniyor, bu kişilerin isimleri neden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan gizleniyor, " gibi sorular yöneltti.

Açıklamada, "Yargının güç ve etkisini azaltmaya çalışanlar bilmelidirler ki, bizleri bu vahşi metoda alıştıramayacaklar" denildi.

YARSAV tüm yargıç ve savcılara çağrı yaptı, "Yasal haklarınızı arayın" dedi.

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