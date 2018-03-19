Benzema'dan "elini sıkarım" diyen Valbuena'ya: Elin sende kalsın!

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, geçtiğimiz günlerde Karim Benzema'yla hiçbir sorunları olmadığını ve karşılaşırlarsa elini sıkacağını söylemişti. Benzema'dan bu açıklamaya tehditvari bir cevap geldi.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, geçtiğimiz günlerde Le Parisien'a verdiği bir röportajda şu anda mahkemelik olduğu Karim Benzema ile alakalı dostane ifadeler kullanmıştı.

"Küçük Bisiklet" lakaplı sarı-lacivertli oyuncu, Benzema'yla bir problemi olmadığını söylemiş ve şayet karşılaşırlarsa vatandaşının elini sıkacağını belirtmişti. Ne var ki Benzema'nın bu sözlere yanıtı zehir zemberek oldu.

"Elini sakın!"

Resmi Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Real Madridli golcü, Sarı Lacivertli futbolcunun Le Parisien röportajına atıfta bulunarak tehditvari bir mesaj paylaştı.

Valbuena'ya "Garde ta main (Elini sakın!)" mesajını gönderen Benzema, böylelikle kendisine uzatılan zeytin dalını elinin tersiyle geri çevirmiş oldu.

Ne olmuştu?

Valbuena ile Benzema arasındaki gerilim, 2015 yılında Valbuena'ya yapılan seks kasedi şantajına dayanıyor.

O dönem Olimpik Lyon forması giyen Valbuena'nın konuyu mahkemeye taşımasının ardından Benzema'nın da aralarında bulunduğu birkaç kişiye yönelik soruşturma açılmıştı.

Benzema da daha sonrasında şantaj suçunda payı olduğunu kabul etmişti. Yıldız futbolcu, bu olay nedeniyle Fransa Milli Takımı tarafından kadro dışı bırakılmıştı.