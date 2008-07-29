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Benzema savaşı

İspanya’nın iki devi Barcelona ve Real Madrid, Lyon'da forma giyen golcü futbolcu Karim Benzema için birbirine girdi...

29 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - İspanya’nın iki devi Barcelona ve Real Madrid, Fransa’nın Lyon Takımı’nda forma giyen golcü futbolcu Karim Benzema için birbirine girdi. Ülkenin önde gelen gazeteleri, forvet hattını güçlendirmeye çalışan Barça ve Real’in, Benzema için Fransız temsilcisinin kapısını çaldığını yazdı. ‘Goal Man’ lakaplı futbolcu için adeta savaşan iki ekibin de, genç oyuncu için yaklaşık 28 milyon Euro’yu gözden çıkardıkları iddia edildi. Barcelona’nın Eto’o’yu göndermesine kesin gözüyle bakılırken, Benzema’nın da La Liga’da forma giymeye sıcak baktığı ve ayrılmak istediğini kulübüne söylediği belirtildi.


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