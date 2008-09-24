Benzema el yakıyor



Fransa'da son 7 yılda şampiyonluklara ambargo koyan Lyon, başarılı forveti Karim Benzama için rekor bir bonservis bedeli belirledi. Fransız ekibi, Benzema'ya 100 milyon Euro fiyat biçti.





Fransa Birinci Ligi’nde bu sezon 5 kez fileleri havalandıran Karim Benzema, zengin Premier Lig ekipleri Manchester Un,ted, Chelsea ve Arsenal'in yakın takibi altında...



Henüz 20 yaşındaki genç forveti kaybetmek istemeyen Lyon kulübü ise, Benzema için astronomik bir bonservis bedeli belirledi. Kulüp başkanı Jean-Michel Aulas, Benzama'yı transfer etmek isteyenlerin 100 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerekeceğini açıkladı.



Aulas, "Benzama ile 2013 yılına kadar sözleşme imzaladık. Sözleşmesinde, takımdan erken ayrılmak istemesi halinde, 100 milyon Euro getirmesini öngören bir madde var" ifadelerini kullandı.

