-BENTLEY DE ARAÇLARINI ÇAĞIRDI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - İngiliz lüks araç üreticisi Bentley, motor kapağındaki ünlü "Uçan B" amblemindeki bir hata yüzünden, ABD'deki 600 aracı servise çağırdı. ABD, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden yapılan açıklamada, motor kaputundaki kanatlı heykelciğin, aracın çarpışması durumunda içeri çekilecek biçimde tasarlandığı, ancak paslanma yüzünden bu önlemin çalışmayabileceği belirtildi. Açıklamada, bu durumun otomobilin bir yayaya çarpması durumunda, yayanın yaralanma riskini arttırabileceğine işaret edildi. Servise çağrılan araçların, 2007-2009 Arnage, Azure ve Brooklands modelleri olduğu kaydedildi. Bentley şirketi, İngiltere'de bir bayi tarafından bu sorunun fark edilmesi üzerine, araçların servise çağrılmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Bentley marka aracın bazı hayranları, ünlü amblemi otomobilin medarı iftiharı olarak görüyorlar.