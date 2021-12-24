Benjamin Mendy'e 7. tecavüz suçlaması

Manchester City’nin futbolcusu Benjamin Mendy'e yöneltilen tecavüz suçlamalarına bir dosya daha eklendi. Bu dosya ile birlikte, cezaevinde tutulan oyuncu için toplam suçlama sayısı 7 oldu.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Manchester City’nin futbolcusu Benjamin Mendy, daha önceki tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarına ek olarak ek bir tecavüz iddiasıyla daha suçlandı. 27 yaşındaki Benjamin Mendy, şimdi beş kadına karşı yedisi tecavüz dahil olmak üzere sekiz farklı suçtan gözaltında tutuluyor.

Mendy'ye yönelik suçlamaların Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia ediliyor. Yeni bir şikayetçiyle ilgili olan en son suçlamanın tarihinin ise Temmuz ayı olduğu iddia edildi.

Mendy, City ile son maçına 15 Ağustos'ta Tottenham Hotspur'a karşı çıktıktan sonra sözleşmesi askıya alınmış ve Ağustos ayından itibaren mahkeme süresi gelene kadar göz altında tutulmasına karar verilmişti.

Fransız oyuncunun 24 Ocak'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.