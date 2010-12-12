Benjamin İdriz: İslam’ı Atatürk’ün özgürleştirdi

T24 - Almanya’da Münih Penzberg Camii’nin Makedon kökenli imamı Benjamin İdriz, “Grüss Gott, Herr İmam” (Selamün Aleyküm Sayın İmam) adlı bir kitap yayınlayarak “İslam’ı Atatürk’ün özgürleştirdiğini” savundu. İdriz, “Türkiye, laik ve özgür demokrasisiyle modern İslam’ın yüzüdür” dedi.

Almanya’da “Euro İslam’ın temsilcisi olarak tanımlanan Penzberg Camii’nin Makedon kökenli imamı Benjamin İdriz, “Grüss Gott, Herr İmam” (Selamün Aleyküm Sayın İmam) adlı bir kitap yayınlayarak “İslamı Atatürk’ün özgürleştirdiğini ve İslam’da reform araştırmaları merkezinin de Ankara İlahiyat Fakültesi olduğunu” savundu. İdriz’in İslam üzerine Almanca yazdığı kitabın tanıtımı için Münih Völkerkunde Müzesi’nde yaptığı toplantı dinleyici akınına uğradı. Gazeteci Jutta Höcht Stöhr’ün yönettiği panelde konuşan İdriz, “İslam Atatürk’le özgürlüğüne kavuştu. Türkiye laik ve özgür demokrasisiyle modern İslam’ın yüzüdür. Ankara İlahiyat Fakültesi bugün İslam’a modern bir yorum kazandıran, reform yanlısı araştırmaların merkezi konumunda. Ankara İlahiyat Fakültesi hocaları bugün Avrupa’da tanınan ve sevilen bilimadamları. Almanya’da göçmen Müslümanlar’ın ezici çoğunluğunun Türkiye ve Bosna’dan olmasına sevinmeliyiz” dedi.



Nisa Suresi örneği

Kuran-ı Kerim’deki Nisa Suresi 4/34 ayette dövme anlamına gelen darebe fiilinin kadını dövmek olarak yorumlandığına da değinen Benjamin İdriz, “Ankara’daki ilahiyatçılar bu konuyu aydınlığa kavuşturdu. Darebe fiili aynı zamanda Arapça’da ayrılık anlamına geliyor. Nisa Suresi’ni anlaşmazlık durumunda bir süre ayrı yaşayın olarak yorumladılar” dedi. İdriz, Müslümanlar’ın şeriat ve cihadı kötüye kullanıldığını savunarak, şeriata dayandırılan el, kol kesmek gibi kuralları “ilkel metodlar” olarak niteledi. İdriz, töre cinayeti ve zorla evliliklerin de sadece çağın, aynı zamanda Kuran’ın da çok gerisinde olduğunu söyledi. Diederichs Yayınevi’nin bastığı kitabın tanıtımına Alman Katolikleri Merkez Konseyi Başkanı Alois Glück katıldı.



Türk kökenli Makedon

Almanya’da İslam’ın modern yüzü olarak görülen Benjamin İdriz, Türk kökenli Makedon. Penzberg Camii imamı Benjamin İdriz, Milli Görüş yöneticileriyle telefon görüşmesi yaptığı gerekçesiyle Alman istihbarat teşkilatıın yakın takibe aldığı isimler arasında yer alıyor. İdriz’in, Münih’te içinde imam yetiştiren bir okulun da bulunduğu minareli cami projesi, Bavyera eyaletindeki tüm siyasi partilerden destek görüyor.