Benitez'in derdi para...

Rafael Benitez, Manchester United’la aynı maddi imkanlara sahip olmak için bu yaz çok çalışması gerektiğini belirtti.





Sir Alex Ferguson’u takımını şampiyon yaptığı için tebrik etmeyen Liverpool menajeri Benitez, kendi takımıyla Manchester United arasındaki farkları listeledi.



İki kulübün arasındaki en büyük farkın maddi olanaklar olduğuna değinen Benitez, Manchester United’ın sahip olduğu kadro derinliğine ulaşmak için bu yaz çok para harcamaları gerektiğini belirtti.



Sky Sports’a açıklamalarda bulunan Liverpool menajeri. “Manchester United iyi oyuncuları almak için çok para harcıyor. Bazen hata yapıyorlar ama buna aldırmayarak başka bir oyuncu transfer ediyorlar” dedi.



Manchester United ile oynadıkları maçta Giggs, Scholes ve Berbatov’un yedek oturduğuna değinen Benitez sözlerine, “Biz bunu yapamayız. Gerrard ve Torres’in beraber oynamadığı maçlarda ne kadar zorlandığımız ortada. Ayrıca stadyumları da bizimkinden 35000 kişi daha fazla olduğu için daha çok destek para kazanabiliyorlar” ifadelerini kullanarak devam etti.



Saha içindeki farkı kapatmak için bu yaz çok çalışması gerektiğini söyleyen İspanyol teknik adam sözlerini, “Bu yaz doğru hamleler yapmak istiyoruz. Kadro derinliği sağlayarak aradaki farkı kapatmak istiyoruz. Bu yaz takımımıza birkaç takviye yapacağız. Çok çalışıp pozitif düşünmeye çalışacağız. Çünkü her yıl para farkı açılmaya devam ediyor” diyerek noktaladı.

