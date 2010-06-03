T24 - Liverpool'un kulübüyle
2014'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol Teknik Direktörü Rafael
Benitez'e, ayrılması için 3 milyon sterlin önerildi.
Liverpool'un
kulübüyle 2014'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol Teknik Direktörü
Rafael Benitez'e, ayrılması için 3 milyon sterlin önerildi.
NTV
Spor'un haberine göre Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon,
Benitez'e takımın başından hemen ayrılması için 3 milyon sterlin
önerildiğini ve bugün Benitez ile görüşeceğini söyledi.
Quilon, henüz kararını veremeyen Benitez'in öneriyi kabul etmesi halinde hafta sonunda takımı bırakacağını belirtti.
Liverpool ile 2009'in Mart ayında 5 yıllık sözleşme imzalayan 50 yaşındaki Benitez'in, İnter'in başına geçeceği ileri sürülüyor.