T24 - Liverpool'un kulübüyle 2014'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol Teknik Direktörü Rafael Benitez'e, ayrılması için 3 milyon sterlin önerildi.





Liverpool'un kulübüyle 2014'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol Teknik Direktörü Rafael Benitez'e, ayrılması için 3 milyon sterlin önerildi.





NTV Spor'un haberine göre Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, Benitez'e takımın başından hemen ayrılması için 3 milyon sterlin önerildiğini ve bugün Benitez ile görüşeceğini söyledi.





Quilon, henüz kararını veremeyen Benitez'in öneriyi kabul etmesi halinde hafta sonunda takımı bırakacağını belirtti.





Liverpool ile 2009'in Mart ayında 5 yıllık sözleşme imzalayan 50 yaşındaki Benitez'in, İnter'in başına geçeceği ileri sürülüyor.