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Spor

Benitez'e ayrılması için 3 milyon sterlin

Liverpool, 2014'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol Teknik Direktörü Benitez'e, ayrılması için 3 milyon sterlin önerildi.

03 Haziran 2010 03:00

T24 - Liverpool'un kulübüyle 2014'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol Teknik Direktörü Rafael Benitez'e, ayrılması için 3 milyon sterlin önerildi.


Liverpool'un kulübüyle 2014'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol Teknik Direktörü Rafael Benitez'e, ayrılması için 3 milyon sterlin önerildi.


NTV Spor'un haberine göre Benitez'in menajeri Manuel Garcia Quilon, Benitez'e takımın başından hemen ayrılması için 3 milyon sterlin önerildiğini ve bugün Benitez ile görüşeceğini söyledi.


Quilon, henüz kararını veremeyen Benitez'in öneriyi kabul etmesi halinde hafta sonunda takımı bırakacağını belirtti.


Liverpool ile 2009'in Mart ayında 5 yıllık sözleşme imzalayan 50 yaşındaki Benitez'in, İnter'in başına geçeceği ileri sürülüyor.

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