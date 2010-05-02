T24 LogoT24 Logo
Spor

Benitez'den Liverpool'dan ayrılık sinyali

Liverpool'un Direktörü Rafael Benitez, kulüp yetkililerini, kendisine verdikleri sözleri tutmamakla suçladı.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un İspanyol Teknik Direktörü Rafael Benitez, kulüp yetkililerini, kendisine verdikleri sözleri tutmamakla suçladı.


Benitez, İngiliz gazetelerine yaptığı açıklamada, ''Liverpool ile sözleşmemi uzatmaya karar verdim, çünkü takım iyiydi ve bana transfer için paraları olduğunu söylediler, ancak şartlar değişti'' dedi.


Geçmişte Valencia'dan da ''şartlar değiştiği'' için ayrıldığını hatırlatan Benitez, ''Kötü bir sezon geçirdik, umarım gelecekte bir şeyler değişir. Ancak şu an gelecekten konuşmak istemiyorum, çünkü ne olup biteceğini bilmiyorum'' ifadesini kullandı.


Kulüp yetkililerinin sözlerini tutmadığını söyleyen Benitez, ''Oyuncular da benim kadar üzülüyor. Biliyorum, çünkü onlarla sezon boyunca konuştuk'' dedi.


6 yıldır Liverpool'un başında bulunan Benitez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı ileri sürülmüştü. Benitez ile ilgilenen takımlar arasında Juventus'un ismi ilk sırada geçiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24