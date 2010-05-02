Benitez'den Liverpool'dan ayrılık sinyali

T24 - İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool'un İspanyol Teknik Direktörü Rafael Benitez, kulüp yetkililerini, kendisine verdikleri sözleri tutmamakla suçladı.





Benitez, İngiliz gazetelerine yaptığı açıklamada, ''Liverpool ile sözleşmemi uzatmaya karar verdim, çünkü takım iyiydi ve bana transfer için paraları olduğunu söylediler, ancak şartlar değişti'' dedi.





Geçmişte Valencia'dan da ''şartlar değiştiği'' için ayrıldığını hatırlatan Benitez, ''Kötü bir sezon geçirdik, umarım gelecekte bir şeyler değişir. Ancak şu an gelecekten konuşmak istemiyorum, çünkü ne olup biteceğini bilmiyorum'' ifadesini kullandı.





Kulüp yetkililerinin sözlerini tutmadığını söyleyen Benitez, ''Oyuncular da benim kadar üzülüyor. Biliyorum, çünkü onlarla sezon boyunca konuştuk'' dedi.





6 yıldır Liverpool'un başında bulunan Benitez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı ileri sürülmüştü. Benitez ile ilgilenen takımlar arasında Juventus'un ismi ilk sırada geçiyor.