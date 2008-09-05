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Spor

Benitez Reira'dan umutlu

05 Eylül 2008 03:00

Sezon öncesi transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan fakat İngiltere'nin Liverpool takımına transfer olan İspanyol Reira için Rafael Benitez övgüyle bahsediyor. Vatandaşı Reira'nın daha önce Premier Lig tecrübesi olmasının en büyük artısı olduğuna değinen başarılı teknik adam, futbolcunun geleceğinin parlak olduğu görüşünde.

Üç yıl önce altı aylığına Manchester City’ye kiralanan ve Premier Lig tecrübesi olan İspanyol kanat oyuncusu Albert Riera, bu sezon Liverpool’a gelen son isim olurken aynı zamanda milli takım arkadaşları Fernando Torres, Xabi Alonso ve Jose Reina’nın yanlarına gelmiş oldu.

Benitez, eski Espanyollu oyuncunun takıma kısa sürede uyum sağlayacağını ve uzun süredir problem yaşadıkları sol kanatta çözüm olacağını belirtti.

“Daha önce Premier Lig’de oynamış bir kanat oyuncusunu kadromuza dahil ettik ve bu bizim için çok iyi oldu. Ayrıca Riera’nın milli takımda ve UEFA Kupası finalinde oynamış olması, onu tecrübeli bir kanat oyuncusu yapıyor.”

“Reira, tüm menajerlerin seveceği tipte bir oyuncu. Taraftarların da onu çok seveceğini düşünüyorum.”

“Hava toplarında, pas dağıtımında çok iyi; güçlü ve sol ayağını çok iyi kullanıyor. Bize çok şey katacağından hiç şüphem yok.”

Everton tarafından da istenilen ancak Liverpool’a transfer olan Riera da, Anfield’a geldiği için çok mutlu olduğunu açıkladı.

“Buraya geldiğim için çok mutluyum. Birçok nedenden ötürü Liverpool’u tercih ettim. Kulübün tarihi, Şampiyonlar Ligi, takım arkadaşları ve taraftarlar bunların arasında en önemli olanları.”

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