Benitez kendini savundu

Haftasonu oynanan Aston Villa karşılaşmasındaki taktiği eleştirilen teknik adam eleştirilere katılmadı ve yeterince pozisyon yakaladıklarını savundu.



Pazar günü oynanan karşılaşmada Liverpool ve Aston Villa futbol adına çok şey yansıtamadıkları maçta 0-0 berabere kalmıştı. Steven Gerrard’ın kadroda olmaması ve Torres’in de ilk yarıda sakatlanması Liverpool’a zor anlar yaşattı.



Eleştirmenler Rafael Benitez’in eksiklere rağmen takımı daha iyi oynatabileceği yönünde oldu. Özellikle Ryan Babel yedek kulübesinde otururken Robbie Keane’in sol kanatta oynatılması büyük tepki topladı.



Eleştirileri yanıtlayan teknik adam, taktiğini savundu ve maçta daha iyi oynayan taraf olduklarını savundu. Önemli oyuncularının yokluğunda aldıkları 1 puanın kadro kalitesini gösterdiğini vurgulayan Benitez, “Yine de kazanabilirdik” dedi. Maçı tekrar izlediğini ve oyunu beğendiğini belirten Benitez Alonso, Kuyt, Ngog ve Keane ile 4 pozisyon yakaladıklarını, Astonvilla’nın ise sadece duran toplardan 2 pozisyon yakalayabildiğini ifade etti.



Maça 4-3-3 ile başladıklarını daha sonra presi kırmak için 4-2-3-1’e döndüklerini söyleyen teknik adam, Robbie Keane’in oynadığı pozisyona ilişkin olarak “Düşüncem maçı kazanmaktı, tek bir oyuncuya göre eleştiri yapmak doğru değil.” şeklinde konuştu.

