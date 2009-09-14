'Benim vergimle yoksul tedavi edilmesin’ isyanı

Obama’nın yoksullara ucuz sigorta içeren sağlık reformu, muhafazakârları kızdırdı. 2 milyon kişi Beyaz Saray önünde toplanıp, “Sosyalizm istemiyoruz”, “Hain Obama” sloganları attı.

ABD Başkanı Barack Obama, dokuz aylık başkanlık macerasının en zor günlerini yaşıyor. Ocakta görülmemiş kutlamalar arasında Beyaz Saray’a çıkan ve en sevilen ABD başkanlarından biri olarak gösterilen Obama’ya desteği yüzde 65’ten 47’ye indiren şey ise sağlık alanında yapmak istediği reform oldu. Obama, sağlık reformu için seçim kampanyası sırasında söz vermiş, koltuğa oturduktan sonra da vaadini yerine getirebilmek için kolları sıvamıştı. ABD'de 'Sosyalizm' isyanı

Ancak sağlık hizmeti ücretlerini düşürmeyi ve halka ucuz sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan, reform muhafazakâr kesimlerin büyük tepkisini çekti.

10 yılda 900 milyar yük getirecek

Devletin halka sigorta sağlamasının, sağlık hizmetlerinin devletleştirilmesi olarak yorumlayan Cumhuriyetçiler, tasarının 10 yılda bütçeye 900 milyar dolar ek yük getireceğini ve bunun “sosyalizm yolunda atılmış ilk adım” olduğunu söyleyerek ayağa kalktı. Özellikle bu reformun devlet bütçesindeki açığı artıracağını ve vergileri yükselteceğini savunan Cumuhuriyetçiler, en büyük gövde gösterilerini dün Washington’da yaptı. Sağlık reformunu protesto için dün Beyaz Saray önünde bir gösteri düzenleyen Cumhuriyetçiler, eyleme 20-30 bin kişinin katılmasını bekliyordu. Ancak toplanan kalabalık organizatörleri bile şaşırttı.

Clinton başaramamıştı

Ülkenin dört bir yanından gelen 2 milyon kişi, Obama’yı ülkeyi “sosyalizme sürüklemekle suçlayan” sloganlar atarak, Kongre binasına kadar yürüdü. Obama’ya karşı yapılan en sert gösteri olan eylemde “Obama bir haindir”, “Sosyalizm istemiyoruz”, “Bu adam ya sosyalist ya Marksist”, “Yalan söylüyorsun”, “Ben senin ATM’n değilim” sloganları atıldı. Ayrıca Obama’yı Hitler ve Che Guevera gibi gösteren posterler taşındı.

Gelişmiş ülkeler içinde sağlık hizmetlerinin en pahalı olduğu ülke olan ABD’de, sağlık reformu 20 yıldır tartışılan bir konu. 16 yıl önce, en popüler başkanlardan Bill Clinton bile aynı planı hayata geçirmeyi denemiş ama başaramamıştı.

ABD’de her yedi kişiden biri sigortasız

- Obama’nın sağlık reformu, tamamen özel sağlık sigortası şirketlerinin elinde olan sağlık sistemini yeniden yapılandırarak, her vatandaşa ucuz sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

- Bugünkü sistemde 46 milyon Amerikalı yani halkın yüzde 15’i çok masraflı olduğu için sağlık sigortasına sahip değil. İki kamu programı ise sadece 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlı bir sağlık sigortası sunuyor.

- Obama’nın en önemli gerekçelerinden biri sigorta şirketlerinin, sigortalının daha önce geçirdiği hastalıklarla bahane ederek, sözleşmenin feshine izin veren maddeyi istismar etmeleri. Şirketler, beş yılda 20 bin sigortalıya, geçmiş hastalıklarını bahane göstererek ödeme yapmadı.

Ödeyemeyene kredi

- Obama, Avrupa ülkelerindekine benzer bir sistem öneriyor. Bu sistemde herkes, özellikle de tüm çocuklar sigortalı olacak, devletin katkısıyla özel sağlık sigortaları ucuzlayacak ve ilaçlardaki patent hakları kaldırılacak. Sağlık durumu ne olursa olsun kişinin sigorta primi değişmeyecek. Bunu da ödeyemezse, devlet kredi verecek. İşsizler de bu haklardan yararlanacak.

- Obama, yeni sistemde her ailenin yılda toplam 2 bin 500 dolar ödeyerek sağlık sigortası yaptırabileceğini, bunun devlete yükünün yılda 60 milyar dolar olduğunu savunuyor. Cumhuriyetçiler ise, bu miktarın 10 yıl içinde 1 trilyon dolara kadar çıkacağı ve sonunda bütçe açığı yüzünden vergilerin artırılmak zorunda kalacağı görüşünde.

’Obama’ya ölüm’ sloganları

- Giderlerin ise zenginler için yapılacak vergi artırımı ve çalışanlarını sigortalamayan işverenlerin ödeyeceği ek vergilerle karşılanması planlanıyor.

- New Hampshire’de Obama’yla sağlık reformu konusunda görüşmeyi istediğini söyleyen bir adamın üzerinde silah bulundu. Maryland’da ise “Obama’ya Ölüm” yazılı pankartlar açıldı.