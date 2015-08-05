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'Benim olacaksın' deyip döven erkeğe cinsel saldırıdan 7 yıl hapis istemi

Sedat B. Tokat attığı genç kadına, “Bin arabaya or...u” diye hakaretlerde bulundu

05 Ağustos 2015 15:17

Yolda yürüyen evli ve bir çocuk annesi kadını, kolundan ve saçından tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştığı öne sürülen Sedat B., cinsel saldırı suçundan sanık oldu

Gebze Çayırova’da geçen aralık ayında Sedat B., (30) arabayla gezerken evli ve 9 aylık bebeği olan S.Y.’nin (23) peşine düştü. Genç kadını evinin bulunduğu sokağa kadar takip eden Sedat B. önce “Arabaya bin gidelim, benim olacaksın” diyerek taciz etti.

Habertürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre, kadının “Sen de kimsin, saçmalama” diye bağırması üzerine aracından indi, S.Y.’yi saçlarından ve kolundan tutarak aracına bindirmeye çalıştı. Tokat attığı genç kadına, “Bin arabaya or...u” diye hakaretlerde bulundu.

Vatandaşların kurtardığı genç kadın, karakola giderek şikâyetçi oldu. S.Y., “Bir aydır beni takip ediyordu” dedi. Gözaltına alınan Sedat B. ise “Başka bir kadına çarpmamak için aracı mecburen onun önüne sürdüm. Bana ‘Geri zekâlı mısın’ diye bağırdı. Araçtan inip kolundan tuttum, kendisini uyardım” iddiasında bulundu.

 

‘Amacı cinsel saldırı’

 

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, hazırladığı iddianamede Sedat B.’nin genç kadını saçından ve kolundan tutarak araca bindirmeye çalışması ile “Benim olacaksın o...u” diye bağırmasının bir bütün olarak değerlendirildiğinde amacının cinsel saldırı olduğunu belirtti.

İddianamade şüphelinin cinsel saldırı ve hakaret suçlarından cezalandırılması istendi. Sedat B., ‘cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 7 yıla, ‘hakaret’ suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Gebze Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

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