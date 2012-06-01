Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla alevlenen ve kısa zaman içinde Meclis'e gideceği açıklanan Kürtaj Yasası'na karşı çıkanlar için bianet kampanya başlattı. bianet, "Benim Bedenim, Benim Kararım" diyerek kürtajın yasaklanmasına karşı çıkanlara kampanyaya katılma çağrısında bulundu.

Bianet'in kampanya çağrısı şöyle:

"Kürtaj yasası Haziran 2012'de meclise gidiyor. Son bir haftada yaşanan tartışmalara bakıldığında kürtajın fiilen yasaklanmasının planlandığı görülüyor.

bianet kadınları ve erkekleri, bu yasağa karşı çıkan tüm bireylerin tepkilerini açıkça ve kolayca dile getirmeleri adına bir kampanya başlatıyor. "Bu Benim Kararım" diyen herkes istediği cümleyi istediği dilde yazarak bir fotoğrafıyla kampanyaya katılabilir.

Katılmak için aşağıdaki cümlelerden birini seçebilir ya da kendi tepkinizi dile getirdiğiniz bir cümleyi, istediğiniz dilde ve şekilde bir kağıda ya da karnınıza yazarak fotoğrafınızı çekip bize yollayabilirsiniz.

Kadınlar için: "Benim Bedenim, Benim Kararım", "Bu Benim Meselem"

Erkekler için: "Kadının Bedeni, Kadının Kararı", "Karımın Bedeni, Karımın Kararı", "Kızımın Bedeni, Kızımın Kararı", "Sevgilimin Bedeni, Sevgilimin Kararı", "Bu Kadınların Meselesi", "Kardeşimin Kararı", "Annemin Kararı"

Kadınların kendi bedenleri ve hayatları üzerindeki söz haklarının ellerinden alınmasını engellenmek için bu kampanyaya destek vermeniz dileğiyle...

- Fotoğrafları "Bu Benim Kararım" konu başlığıyla editor@bianet.org adresine yollayabilirsiniz. Maile bilgi olarak isim (tercihe bağlı soyad), şehir ve mesleğinizi eklerseniz seviniriz."