T24 - Kürtler barış konusunda PKK'ya seslerini Benim için öldürme ve Benim Adıma öldürme siteleriyle sosyal medyada yer aldı.



Ve Kürtler konuşuyor! Barış konusunda sözünü esirgemeyen, mevzu PKK olduğunda da ürkek ve yuvarlak cümlelerden medet ummayan iki grup benzer sloganla sahnede: “Benim İçin Öldürme!..”

Taraf gazetesinden Tuğba Tekerek'in haberine göre, alışılan ama yaprak kıpırdatmakta güçlük çeken basın bültenlerinden oldukça farklı iki metin düştü sosyal ağlara geçtiğimiz günlerde. Barış konusunda sözünü esirgemeyen ama mevzu PKK olduğunda yuvarlak cümlelerden de medet ummayan, birbirinden bağımsız bu iki inisiyatifin ismi manidar bir şekilde birbirine çok benzerdi; ‘Benim İçin Öldürme’ ve ‘Benim Adıma Öldürme.’ İnisiyatiflerden birincisi, www.benimicinoldurme.blogspot.com adresinde 23 Eylül tarihinde ‘Kürtlerden PKK’ye çağrı’ başlıklı bir metin imzaya açtı.

Bir grup Kürtten oluşan inisiyatif bu metinde PKK eylemlerinin sonuçlarını sarkastik bir dille anlattı: “PKK vurdukça, siz gerillalar, öldürdükçe ve öldükçe daha güzel bir yer oluyor Türkiye. Kürtler başları daha dik yürüyorlar, haklılıkları daha da artıyor, daha da pekişiyor. Siz karakollar basıp, mayınlar döşedikçe demokratikleşiyor memleketimiz.

Mutlu günler vaad eden özerklik hızla inşa oluyor, şarapneller ve kemikler üzerinde.” İnisiyatiften Gülçin Avşar, “Gerektiğinde ‘Hepimiz KCK’liyiz’ diye de bağırabilirim, devletin yaptıklarını meşru görmüyorum ama ben bir Kürt olarak PKK’nın bunları yapmasını istemiyorum” dedi ‘Benim Adıma Öldürme / Ser Nave Min Nekuje’ ise 21 Eylül’de bir Facebook grubu olarak kendini kamuoyuna duyurdu. Grup, ilk metinlerinde “Aman tanrım!”Bu bir savaş! (...) Bütün bunların bizim adımıza yapılmasını istediğimizden emin miyiz?” diye sorup “Yetti artık” diye cevap verdi. ‘Öteki Kürtlere Çağrı’ başlıklı metinde ise Kürtlerin asla katillerine benzemedikleri belirtilip “Kürtlerin kendi hakları için verdikleri meşru mücadele, tüm insani normları ayaklar altına alan zalimce bir şiddet kampanyasına dönüşmek üzere; Niçin sesiniz çıkmıyor?” denildi.





Kürtlere Türkleri anlatmak

Bu grubun çekirdeğini Geoaktif Kültür ve Aktivizm Merkezinde biraya gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup oluşturuyor. Grupta Türkler, Kürtler ve genellikle herhangi bir politik angajmanı olmayan insanlar yer alıyor. İnisiyatiften Cemal Atila “Devlet zaten bu işin baş sorumlusu. Öte yandan ne BDP’yi, ne solcuları barış konusunda samimi bulmuyoruz. Bu ülkede örgütlerden, partilerden bağımsız bir sivil toplum hareketine ihtiyaç var. Biraz çoğaldıktan sonra gerçekten ses getiren, milyonların günlük yaşamına yayılacak etkinlikler yapmayı hedefliyoruz.” dedi. Kürtler için “sadece mazlum değil, çok büyük bir savaş makinesini de kumanda ediyor” ifadesini kullanan Atila Türklerin efelenen yukardan bakan bir tavrı olduğunu, tüm Kürtleri terörist olarak gördüğünü, Kürtlerin de Türkleri askerpolis ve devlette birleşik gördüğünü belirterek “Türklere Kürtleri Kürtlere Türkleri anlatmayı hedefliyoruz” dedi.







