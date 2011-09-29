-Beni Velid'de çatışmalar sürüyor TRABLUS (A.A) - 29.09.2011 - Kaddafi'ye bağlı birliklerin Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) 2 tankını imha ettiği, saldırıda 6 muhalif askerin öldüğü bildirildi. Beni Velid kuşatmasını yürüten UGK'nın askeri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kaddafi'ye bağlı birlikler bugün yoğun topçu atışı gerçekleştirdi. Beni Velid'i savunan Kaddafi birlikleri, tanksavarlarla 2 UGK tankını imha etti. Saldırıda 6 muhalif asker hayatını kaybetti. UGK'nın askeri yetkilileri, Beni Velid'in kendi cephelerine göre daha yüksekte olduğunu, bu durumun Kaddafi'nin askerlerine avantaj sağladığını belirtti.