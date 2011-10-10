-Beni Velid'de 17 muhalif asker öldü TRABLUS (A.A) - 10.10.2011 - Kaddafi'ye bağlı birliklerin kontrolündeki Beni Velid'de 17 muhalif askerin öldüğü, 60'ının yaralandığı bildirildi. Beni Velid'deki kuşatmaya katılan Sabrata ve Surman Askeri Meclis Komutanı Mansur Fethali'den alınan bilgiye göre, isyancı askerlerin bir bölümü sabah saatlerinde Beni Velid'in bazı sokaklarına sızdı. Beni Velid'in merkezine doğru ilerleyen ilerleyen muhalif askerler Kaddafi'ye bağlı askerlerin döşediği mayınlara bastı. Patlamalar sonucu 17 muhalif asker hayatını kaybetti, 60 asker yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.