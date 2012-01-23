-Beni Velid Kaddafi yanlılarının kontrolünde TRABLUS (A.A) - 23.01.2012 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlılarının başkent Trablus'un güneybatısındaki Beni Velid kentinin kontrolünü ele geçildiği bildirildi. Kaddafi yanlılarının kuşattığı eski muhaliflerin bir üssünde bulunan yerel yetkililerden Mübarek el Fatmani, telefonla yaptığı açıklamada, Muammer Kaddafi yanlılarının Beni Velid kentinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini belirtti. Yetkili, ağır silahlı Kaddafi yanlılarının eski muhalif askerlere saldırdığını belirterek, aralarında bir komutanın da bulunduğu 5 muhalifin öldüğünü, 30 kadar kişinin yaralandığını söyledi. 8 ay süren rejim karşıtı kanlı ayaklanmalardan sonra, Ekim 2011'de öldürülen Kaddafi'nin kalesi Beni Velid'in "kurtarılmasının" ardından ilk kez bu kadar büyük şiddet eylemleri meydana geldi.