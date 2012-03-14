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'Beni tehdit eden, hâlâ Samsun'da öğretmenlik yapıyor'

"Atatürk resmi cemevlerinden kalkacak" açıklamasının ardından tehdit edilen Cafer Solgun, tehdit eden şahsın Samsun'da öğretmelik yaptığını ve hâlâ görevde olduğunu söyledi

14 Mart 2012 13:54

 

 
T24 - Yüzleşme Derneği Başkanı, araştırmacı-yazar Cafer Solgun tehdit aldığı kişinin Samsun’da öğretmen olduğunu ve hala görevde bulunduğunu açıkladı. Solgun, “Bu öğretmenin eğittiği öğrencilerin içinde yeni Ogün Samast’lar yetiştirmeye müsait bir ruhsal yapısı olduğunu görmek beni rahatsız ediyor” dedi.
 
A Haber’de yayınlanan "Bi Sormak Lazım" adlı programda Selin Ongun’un sorularını yanıtlayan Solgun, "Atatürk resmi cemevlerinden kalkacak" sözlerinin ardından kendisine gelen tehditlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Cafer Solgun, soruşturmanın devam ettiğini, Emniyet ile de gerekli görüşmeleri yaptığını belirtti.
 

'Milli duyguları kabardığı için tehdit etmiş'

 
Solgun, tehdit mektubunu yazanın belirlendiğini belirterek “Tehdit mektubunu yazanın bir lise öğretmeni bayan olduğu ortaya çıktı. Benimle birlikte 5-6 kişiye daha tehdit mektupları yazmış. İfadesinde milli duyguları kabardığı için bu mektupları yazdığını söylemiş. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor.” dedi.
 

'Yeni Ogün Samastlar yetiştirmeye müsait'

 
AKP Milletvekili Mehmet Metiner, BDP milletvekili Sırrı Sakık ve Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ’un da aralarında bulunduğu 6 kişiye benzer tehdit mektubunun gönderildiğini kaydeden Cafer Solgun, “Samsun’da hala lise öğretmeni olarak görev yapıyor. Bu öğretmenin eğittiği öğrencilerin içinde yeni Ogün Samastlar yetiştirmeye müsait bir ruhsal yapısı olduğunu görmek beni rahatsız ediyor.” diye konuştu.
 

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cafer solgunbi sormak lazımselin ongunYüzleşme Derneği Başkanı

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